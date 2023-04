Benno Bokk Yakaar: Les femmes s’engagent à vulgariser les réalisations du Président Macky Sall

« Nous femmes de Benno ‘’Bokk Yaakaar’’ (Bby) seront les relais pour vulgariser toutes les réalisations du Président de la République », a déclaré Ndèye Marième Badiane, présidente nationale des femmes de Bby. Elle se prononçait, le dimanche 09 avril, au sortir d’un symposium organisé avec des cadres de la mouvance présidentielle pour réfléchir sur […]

« Nous femmes de Benno ‘’Bokk Yaakaar’’ (Bby) seront les relais pour vulgariser toutes les réalisations du Président de la République », a déclaré Ndèye Marième Badiane, présidente nationale des femmes de Bby. Elle se prononçait, le dimanche 09 avril, au sortir d’un symposium organisé avec des cadres de la mouvance présidentielle pour réfléchir sur la prochaine élection présidentielle. Pour les femmes de la coalition Bby, rien ne saurait être plus éloquent et plus convaincant que le bilan même du Chef de l’Etat. Elles entendent ainsi vulgariser l’actif de président Macky Sall pour justifier la pertinence de la candidature de Bby à la présidentielle de 2024. Mieux, les femmes de la coalition présidentielle estiment que le chef de l’Etat est le mieux placé pour défendre son bilan positif alors que le débat sur l’illégalité de cette candidature prend de plus en plus d’ampleur. « Nous allons porter une résolution indiquant que nous avons déjà choisi notre candidat à la présidentielle de 2024 », a ajouté Mme Badiane.

La pertinence de ce choix a été argumenté par le ministre d’Etat Cheikh Kanté. Il a animé le panel organisé par les femmes de la mouvance présidentielle pour justement se convaincre du bien-fondé de la candidature de Macky Sall. Cheikh Kanté a rappelé les progrès de tous ordres réalisés par le Sénégal sous le magistère de Macky Sall.

Assane FALL

Source : https://lesoleil.sn/benno-bokk-yaakaa-bby-les-femm...