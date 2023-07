Benno Bokk Yakaar : Macky Sall chouchoute Moustapha Niasse et installe le malaise Macky Sall a accentué le fossé entre ce que les frustrés ont appelé le « Benno d’en haut » et le « Benno d’en bas ». Moustapha Niasse trône au sommet, le Ps, la Ld, le Pit, Fekke ma ci boole et d’autres alliés, sont tirés vers le bas. Un état de fait qui crée le malaise à quelques heures (?) du choix décisif du candidat de la mouvance présidentielle.

Si Macky Sall a excellé dans son art à la veille de son choix décisif du candidat de sa coalition, c’est bien, sûrement dans la division des blocs de l’espace politique. Dans son propre camp, le chef de l’Etat est parvenu, à force de poser des actes, les uns après les autres, à dresser quasiment une faction contre une autre. A voir Benno Bokk Yakaar de près, on ne peut s’empêcher de donner raison à ses alliés qui parlaient de « Benno d’en haut » et de « Benno d’en bas ». Et c’est pour dire qu’il y a dans la mouvance présidentielle, des alliés bien traités, d’autres plantés au rang de seconde zone.



C’est d’ailleurs le constat amer de l’alliée Amsatou Sow Sidibé de Car/Lenen. Ministre-conseiller, professeur Amsatou Sow Sidibé avait fini par jeter l’éponge, après avoir décrié ce traitement de faveur fait à certains membres de Benno Bokk Yakaar : Le patron de l’Alliance des forces de progrès (Afp) Moustapha Niasse avait été confortablement installé au Perchoir en plus de son ministre au gouvernement. Le Parti socialiste (Ps), avec feu Ousmane Tanor Dieng, puis Aminata Mbengue, aujourd’hui à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), en plus de son ministre siégeant à la table du Conseil des ministres. Aujourd’hui, la fracture s’est aggravée. Le président Macky Sall semble avoir pris la résolution de ne s’associer qu’au président Moustapha Niasse.



Juste dans la foulée du dernier remaniement gouvernemental qui a vu Amadou Bâ être porté à la Primature, l’ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse a été nommé Haut représentant du président de la République. Une position qui en fait un proche conseiller du chef de l’Etat, traduisant en plus la proximité et, sans doute, la complicité entre les deux hommes.



D'après "Point Actu", Moustapha Niasse garde son ministre dans le gouvernement, en la personne de Pape Sagna Mbaye et se rapproche davantage du maître du palais de la République. Et le 23 juillet dernier, à la veille du lancement du Dialogue politique, Macky Sall a lancé à l’assistance, dans la Salle des Banquets du Palais : « J’ai désigné mon Haut représentant, monsieur Moustapha Niasse, ancien président de l’Assemblée nationale, pour me représenter au dialogue et en assurer la conduite si vous en convenez ».



Une nouvelle montée en puissance du patron de l’Afp, qui creuse l’écart entre Macky Sall et le reste de ses alliés.



Le dernier acte posé par Macky Sall qui fait de Moustapha Niasse un partenaire de choix, a été de lui octroyer le privilège d’auditionner les candidats à la Présidentielle de BBY. Ce rôle de premier filtre montre sa cote auprès du chef de l’Etat. Il en fait presque une sorte de numéro un de BBY. Même si l’âge, l’expérience et la fidélité de Niasse sont assez éloquents pour asseoir sa légitimité, il reste qu’il est un allié. Et à ce titre, l’option prise par le président de la République, fait de son allié Moustapha Niasse, un allié d’or.



Le Parti socialiste, naguère partenaire de taille de Macky Sall, semble avoir été relégué à un rang inférieur sur l’échelle des valeurs. Si Ousmane Tanor Dieng était encore de ce monde, il en serait peut-être autrement. Mais la réalité est là. Le Ps a perdu du terrain face à Macky Sall et à Moustapha Niasse. Le chef de l'Etat ne les consulte sans doute presque pas. Les longs silences des socialites et peut-être les valses et hésitations de son député Abdoulaye Wilane, ont dû contraindre Macky Sall à la prudence face au Ps, moins tranché que l’Afp. Niass en a donné la preuve lorsque l'ex-ministre des Transports aériens, Alioune Sarr, a déclaré sa candidature.



L’autre allié de taille Youssou Ndour n’est pas logé à meilleure enseigne que le Ps. « Fekke ma ci boole » n’est plus dans le gouvernement. Le mouvement de la vedette planétaire, Youssou Ndour, broie le noir. Sa militante Adja Sy, d’abord nommée Directrice générale de la Place du Souvenir, puis présidente du Conseil d’administration du Grand Théâtre, émarge désormais dans le privé. Madame Sy est nommée directrice des programmes de la chaîne télévision privée Sen Tv. Bamba Mbow qui était le dDrecteur général de l'Aspt, a été limogé.



Il ne reste plus aux côtés de Macky Sall, que Youssou Ndour, en fonction à son poste de ministre-conseiller. La Ld et le Pit font profil bas dans cette grande alliance. Une option qui secoue dangereusement les deux formations. La Ld s'est fracturée en deux, le Pit reçoit régulièrement des coups de son flanc radical. Ces deux formations n'émettent plus à haute voix leurs positions, contrairement au professeur Abdoulaye Bathily. Le patron de la Ld s'était également heurté à Me Wade, lorsque ce dernier avait voulu instituer une direction unifiée à la Cap 21.



