Benno Bokk Yakaar a encore échoué !

Chassez le naturel, il revient au galop ! Un adage que l’on peut appliquer à merveille à la jeunesse de Benno Bokk Yakaar (BBY). A chacune de leurs manifestations, et malgré les menaces du Président Macky Sall de sévir contre les fauteurs de troubles et autres indisciplinés, les jeunes de la mouvance présidentielle s’entre-déchirent.



Hier encore, lors de leur convention destinée à investir le président sortant pour le scrutin du 24 février prochain, au stade Iba Mar Diop, les camarades de Thérèse Faye Diouf ont semé la pagaille et le désordre. C’est dès 16 heures que les signes d’une campagne de sabotage se sont manifestés.



Des jeunes surexcités se mettaient à huer la coordonnatrice de la Convention des jeunesses républicaines. Quelques minutes après, éclatait une bataille rangée sans merci entre partisans et adversaires de la directrice de l’Agence nationale de la case des tout-petits. Tandis que les coups de poings étaient échangés un peu partout, les chaises volaient au milieu des jets de pierres.



Une séance de pugilat qui a duré plus d’une demi-heure avant le retour au calme. Cela s’est passé sous les yeux impuissants de l’ex -Premier ministre Mimi Touré, du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de la présidente du Conseil économique, social et Environnemental (Cese) Aminata Tall et du ministre des Sports, Matar Ba.



Les tribunes, qui peinaient déjà à se remplir, se vident complètement de leurs occupants au moment de la prise de parole des autorités. Le discours de la directrice de la Case des Tout Petits, Thérèse Faye Diouf, a été salué par des huées. Et les jeunes de déserter le stade.



Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, arrivé tardivement et qui voulait faire son show, s’est adressé à un public clairsemé, les jeunes ayant déjà quitté le stade.













Avec Le Témoin