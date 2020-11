Benoit Sambou assène ses vérités: "Les populations sont fatiguées des discours creux et des promesses sans lendemain..." (REGARDEZ) Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs quartiers de Ziguinchor ont vu le ministre d'Etat, Benoit Sambou ce weekend. Ce lieutenant de Macky Sall dans la région de Ziguinchor a tenu un discours de "rupture " dans le populeux quartier de Grand Yoff (Ziguinchor) où il présidait un meeting d'un mouvement de soutien. Il a plaidé pour la cause des jeunes du Sud gagnée par le manque d'emploi.



A en croire le Président de la Commission Nationale, "cette jeunesse est désemparée ne doit pas avoir comme seule préoccupation ou perceptive de conduire que des Jakartas. Car c'est une jeunesse formée et dynamique. Elle doit étre aujourd'hui rassurée et sentir qu'elle au coeur de préoccupations et des actions des pouvoir publics. Je prends ici l'engagement d'étre aux cotés de la jeunesse de Ziguinchor. Je prends ici l'engagement d'apporter des solutions structurantes et prouvées pour accompagner cette jeunesse", a t-il promis.







Pour prouver son engagement, il a promis dans la foulée de rencontrer les jeunes dans la semaine. Il ajoute: "si nous n’accompagnons pas cette jeunesse nous ne saurons relever les défis de développement et d’émergence."



Par ailleurs, il soutenu que le temps des discours sans lendemain est fini. "Les populations ont besoin d'une nouvelle démarche. Les populations sont fatiguées des discours creux et des promesses sans lendemain. Elles ont besoin d'étre accompagnée et surtout que nous apportions des réponses immédiates à leurs préoccupations quotidiennes...."





