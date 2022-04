Benzema veut voir Mbappé au Real Madrid

Karim Benzema est le leader offensif naturel du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Au cours de l'exercice 2021-22, il a dépassé son plus haut total de buts marqués dans une saison avec 34 réalisations en 35 matches toutes compétition confondues.



Le "Nueve" a été le grand artisan de la victoire de son équipe en huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG (3-1), en inscrivant un fantastique triplé. Un duel au cours duquel il a affronté son compatriote Kylian Mbappé, lui aussi buteur côté parisien.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, le champion du monde 2018 est annoncé avec insistance au sein de la Maison Blanche. Dans une interview accordée à 'L'Équipe', Benzema a de nouveau invité le natif de Bondy à rejoindre le Real Madrid l'été prochain.



"J'analyse précisément le jeu de chacun afin de savoir où il va aller dans différentes situations. Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur, ou prendra la profondeur...", a-t-il d'abord expliqué, avant de promettre un duo (très) prolifique.



"Oui, je le dis souvent (Mbappé, le troisième élément de l'attaque du Real avec Vinicius Jr). J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple!"



Actuellement, Karim Benzema (14 buts, 5 passes décisives) et Kylian Mbappé (13 buts, 5 passes décisives) sont, avec le Français Christopher Nkunku, les joueurs les plus décisifs sur l'année 2022.