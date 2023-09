Berndé et Ganalé : Serigne Bass Khadim Awa Ba déploie les gros moyens pour un Magal exceptionnel ! Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2023 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Comme c’est le cas depuis des années, la demeure de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ est un lieu de convergence privilégié pour les fidèles qui viennent s’y établir pour les besoins du grand magal de Touba. Une occasion pour le guide religieux établi à Gouy Mbind, de combler ses invités et autres disciples à travers des festins quotidiennement cuisinés et servis en abondance.

Pour cette édition du 18 Safar, les caméras de Dakaractu ont fait un tour dans les cuisines de Serigne Bass Khadim Awa Bâ où les fourneaux fonctionnent à plein régime. Aux alentours de sa résidence, des dizaines de bœufs sont déjà parqués, les stocks de riz, oignons, boissons et autres vivres sont déjà à disposition.

Les petits plats sont mis dans les grands, hommes et femmes déjà à pied d’œuvre pour assurer un bon déroulement de l’événement...









































www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Bernde-et-Ganale-Serigne...

Accueil Envoyer à un ami Partager