Bësup Setal: L'Environnement et l'Urbanisme pour le désencombrement et le reboisement Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 00:21 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la semaine de désencombrement et de la journée mensuelle du Bësup Setal à Dakar, institué par le chef de l'État, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, en collaboration avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, ont procédé au nettoiement de la région de Dakar. Une semaine de désencombrement, mais aussi de reboisement. Ceci pour permettre à la population dakaroise de mieux respirer, selon ASS. Il appelle d'ailleurs cette ernière, à jouer sa partition dans la préservation de l'environnement et de la voie publique.



