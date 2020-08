Beyrouth : deux explosions secouent la capitale libanaise, des dizaines de blessés Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 16:10 | | 0 commentaire(s)| Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang.





Deux fortes explosions ont secoué mardi 4 août la capitale libanaise Beyrouth, selon des correspondants de l'AFP sur place. La Croix Rouge libanaise affirme qu'il y aurait des centaines de blessés. La ministre de la Santé a confirmé un lourd bilan humain et matériel, sans indiquer de chiffres.



Les déflagrations, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats. D'épais nuages de fumée orange s'élèvent au dessus de la capitale. Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang.

Selon des informations préliminaires de médias locaux, l'explosion serait le résultat d'un incident au port de Beyrouth. Les circonstances et détails sur l'explosion restaient inconnus dans l'immédiat. «Les immeubles tremblent», a tweeté un habitant de la ville, affirmant que «toutes les vitres de (son) appartement ont explosé».

Plus d'informations à venir...le figaro



