Bfem: Une école affiche 0 admis sur 90 candidats Les Cours Privés Serigne Abdou Karim Mbacké « Diaz School » ont attiré les lumières pour leurs résultats catastrophiques. Sur 90 candidats présentés lors du Bfem, cette école dakaroise, établie à Sahm-Notaire, n’a enregistré aucun admis.

Papa Mamadou Touré, Directeur de l’école, Cours Privés Serigne Abdou Karim Mbacké « Diaz School » qui s’est retrouvé avec zéro admis, a fait une réclamation, suite aux résultats catastophiques de son établissement.



D’après lui, des surveillants et secrétaires de jury ont menacé ses élèves. « Mes élèves ont reçu des menaces verbales et des injures venant de la part des surveillants et des secrétaires de jury. Ces derniers avaient dit à mes élèves qu’aucun d’entre vous ne passerait à cet examen. Chose dite, chose faite, c’est-à-dire qu’ils sont passés à l’acte de leurs menaces », proteste-t-il, dans le document envoyé à l’inspection d’académie de Pikine.



A retenir que le propriétaire de l’école, un certain M. Diaz, serait impliqué dans une affaire de fraude au Bac 2021. Il s’agit du professeur, accusé d’avoir fait des corrigés d’épreuves du bac, avant de les publier dans le groupe WhatsApp « Team Pekesse ».



D’après la source, il était en fuite et activement recherché.



