Bfem au Sénégal

Dieynaba Dème, 42ans et mère de 5 enfants, vient de décrocher son BFEM d'office après 26ans d'abandon (1994). Cette brave mère de famille, femme au foyer gérant son petit commerce pour subvenir aux besoins de ses enfants, n'a jamais cessé d'exprimer son regret d'être contrainte à abandonner ses études. Son credo : « L'éducation de la fille est le plus grand défi d'un développement durable ». Source: Compte Facebook Woppa Diallo #bfem2020



Source : Source : https://letemoin.sn/bfem-au-senegal/...

