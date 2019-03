Bhs : les deux caissières accusées d’avoir détourné 100 millions obtiennent une liberté provisoire Les deux caissières, Fama Thiam et Nafi Diagne, accusées dans le detournement de 100 millions à la banque de l’habitat du Sénégal, bénéficient d’une liberté provisoire accordée par la chambre d’accusation. Selon Libération qui rapporte l’information, les deux mises en cause ont soutenu avoir agi sur instruction de Ousseynou Kane, le cerveau présumé dans cette case, qui auraient effectué 198 virements frauduleux.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2019 à 10:00



