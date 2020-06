Bibb Music: "Show me if you love me"

"Show me if you love me" est un single reggae extrait du futur album crossover " Viva la vida" qui aura des orchestrations blues, folk,musique mandingue, et reggae, de l'artiste senegalais: Bibb Music, prevu courant 2021.