Bicis: Les travailleurs menacent d’aller en grève Le collège des délégués de la Bicis, de la filiale sénégalaise de la BNP Paribas, brandit trois revendications dont la prise en charge médicale du personnel, la gouvernance et gestion des carrières et la revalorisation des salaires. Ils menacent ainsi, de mener des actions, notamment de déposer un préavis de grève, si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos