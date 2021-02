Biden envisage une «concurrence extrême» avec la Chine, et non pas un «conflit» Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Président américain a assuré à CBS qu’il fallait éviter un «conflit» entre Washington et Pékin, tout en avouant qu’il allait «y avoir une compétition extrême» entre eux. Dans son interview, il a estimé que Xi n’avait «pas une once de démocratie en lui».Source : https://fr.sputniknews.com/international/202102071...

