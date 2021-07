Biden: la mission militaire US en Afghanistan prendra fin le 31 août Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Président américain, Joe Biden, a annoncé jeudi que la mission militaire des États-Unis en Afghanistan prendrait fin le 31 août et qu'il appartenait au peuple afghan de diriger son pays, en dépit des craintes grandissantes concernant une possible guerre civile une fois les troupes américaines entièrement retirées.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107081...

