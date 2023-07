Biden "salue" les mains sur la poitrine pendant l'hymne national indien

Les médias américains ont déclaré que Biden semblait avoir confondu l'hymne national indien avec l'hymne national américain, mis sa main sur sa poitrine et, lorsqu'il a semblé conscient du problème, il a lentement baissé la main.



Selon des informations, lors de l'événement, bien que l'hôte ait annoncé à l'avance au public que l'hymne national indien serait joué en premier, puis l'hymne national américain, dès que la musique a retenti, Biden a levé la main sur son cœur.



Après avoir découvert que la chanson n'était pas l'hymne national américain, Biden a lentement baissé la main de sa poitrine. Au même moment, Modi, debout à côté de Biden, chantait silencieusement l'hymne national indien. Plus tard, lorsque l'hymne national américain a retenti, Biden a rapidement remis sa main sur sa poitrine et l'a gardée jusqu'à la fin de l'hymne national.



Fox News a déclaré que cette série d'actions de Biden avait provoqué le drôle sur les réseaux sociaux. Le républicain LaverneSpicer a tweeté : "Cela m'a fait rire et pleurer", et la célébrité Internet pro-Trump "Brick Suit". Joe Biden a mis sa main sur sa poitrine quand l'hymne national indien a été joué. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a timidement remis sa main sur son côté.



Source : https://www.foxnews.com/media/biden-mocked-raising-hand-heart-indian-national-anthem-funny-sad