Biden signe l'accord mettant fin à la mission de combat US en Irak Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le président américain Joe Biden et le Premier ministre irakien Moustafa al Kadhimi ont signé lundi un accord mettant fin de manière formelle à la mission de combat des troupes américaines en Irak à la fin 2021, plus de 18 ans après l'invasion du pays.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107261...

Accueil Envoyer à un ami Partager