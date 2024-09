Bidonvilisation de Dakar par des mendiants étrangers : l’Etat s’engage à mettre fin au désordre

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a sorti un communiqué pour demander aux autorités administratives et locales de prendre des mesures pour lutter contre l’occupation anarchique de Dakar à cause surtout de mendiants venus des pays de la sous-région. Toutefois, cette annonce n’est qu’une énième initiative de l’Etat pour mettre de l’ordre dans la capitale.



« Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a constaté une prolifération d’habitations précaires et irrégulières dans plusieurs quartiers de la capitale », peut-on lire dans un communiqué daté du 20 septembre. Dans la note transmise à la presse, le ministre de l’Intérieur trouve « qu’au moment où le Sénégal s’apprête à accueillir le premier évènement olympique organisé sur le continent africain, ces occupations sauvages représentent une source d’insécurité et d’insalubrité publiques, dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d’aménagement urbain ». En conséquence, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, « demande aux autorités administratives concernées d’organiser des opérations de déguerpissement et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute réoccupation des espaces libérés ». Dans le communiqué, Jean Baptiste Tine fait l’invite d’identifier les mineurs et les personnes en situation d’extrême vulnérabilité afin de saisir les organismes compétents pour leur fournir un accompagnement social ». Enfin, le ministre a rappelé aux occupants irréguliers qui, majoritairement, ne comptent que sur la générosité des populations pour subvenir à leurs besoins, que le vagabondage et la mendicité sont passibles de sanctions pénales que les juridictions compétentes ne manqueront pas de leur appliquer si nécessaire. La seule référence à la loi condamnant la mendicité ne saurait cependant suffire. Elle n’a jamais fait l’objet d’une application rigoureuse.



Et, des opérations de rapatriements sont organisées assez souvent sans que le suivi nécessaire ne soit fait. En mars 2022, un millier de Nigériens avaient été rapatrié dans leur pays d’origine. Depuis lors, aucune autre action connue n’a été posée. A signaler que la ville de Dakar subit la forte présence de mendiants venus principalement de la sous-région. Ils occupent les rues de la capitale, dorment à belle étoile et forment des bidonvilles dans plusieurs quartiers de Dakar même dans ceux dits résidentiels comme les Almadies. Et pourtant, les autorités de l’ancien régime avaient mené d’importantes opérations pour débarrasser Dakar de ses quartiers flottants. La cité imbécile et l’ancienne piste de Mermoz ont été toutes rasées. A Rufisque également d’importantes opérations de déguerpissements ont été menées sous la direction du préfet du département.



SudQuotidien