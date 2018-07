Bienvenue au Fouta Toro !

Bismillah mon Fuuta Toro !



C’est un territoire dont on parle très peu. Il en est bien fait allusion dans quelques livres d’Histoire Africaine et dans les récits des premiers explorateurs, mais il est très difficile d’en obtenir des informations. Et pourtant, c’est à une Histoire qui a marqué un tournant important pour toute l’Afrique SubSaharienne, à laquelle nous avons affaire. Une terre qui a conservé intact ses mystères et ses secrets les plus anciens, fièrement gardée par ses habitants venus de la lointaine Ethiopie pour nous rappeler les origines de l’Homme …



Cette Terre, c'est le Foûta Tôro, sur une partie du Sénégal appelée la Vallée du Fleuve. S'étendant de Dagana au Nord jusqu'à Bakel à l'Est, en passant par Podor, Ourossogui, Matam et Kanel, c'est toute l'Histoire et la culture d'un Peuple fascinant qui nous fait face. Descendant de la haute noblesse Egyptienne, ces pasteurs Peuls, les Fulbés comme ils s'appellent eux-mêmes, ont migré à travers toute l'Afrique Subsaharienne au gré des vents et des pâturages, toujours fidèles à leurs troupeaux de vaches. Et c'est au Foûta Tôro que leurs vaches trouvèrent les meilleurs pâturages et qu’ils s’y installèrent.



Bien plus tard, ils repartiront vers l'Est et cette fois, ils n'oublieront pas de transmettre leur culture et leur langue, le Pulaar, à travers une 20aine de pays sur toute la bande Sahélienne du Sénégal jusqu’au Soudan. Au Fouta, ils fondèrent de grands royaumes dont celui du Tékrour ou de nombreuses dynasties se succédèrent. C’est aussi dans cette région que l’Islam Noir est né, les Peuls et les Toucouleurs (les Toucouleurs se nomment eux-mêmes les « Haal Pulaar », c’est à dire « Ceux qui parlent le Pulaar ») étant les premiers à se convertir et à propager la Foi Musulmane dans le reste de l’Afrique de l’Ouest.



La route de la vallée du fleuve, à l’image de son nom poétique, est exceptionnelle par son authenticité, sa simplicité et la spiritualité de ses habitants et de son environnement. Les yeux rivés vers l'horizon en direction du fleuve, et c'est la Mauritanie. Un peu plus bas, ce sera le Mali. Le Foûta est un carrefour, un "carrefour des cultures" où cohabite une multitude de Peuples et de croyances. Sur cette route aride et désertique, celui qui s’y aventure risque de découvrir un Sénégal dont il n'a jamais entendu parler … et qui de toute évidence, mérite le détour.







Par Dawuda David Dupuy

