Bignona : 15 jours à 1 mois de prison ferme pour 13 membres du MFDC

Jeudi 11 Juillet 2019

Treize (13) membres du Comité d’organisation des réunions du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (Mfdc) de Salif Sadio arrêtés à Kagnonbon ont été jugés ce jeudi dans la matinée du tribunal département de grande instance de Bignona.



Quatre (4) des accusés (Harouna Diédhiou, Mamadou Lamine Coly, Mamadou Sonko et Abdou Karim Mané) ont écopé de 6 mois de prison dont 1 mois ferme.



Les neuf autres (11) autres (Salif Camara, Ibrahima Coly, Mamadou Diatta, Ousmane Diedhiou, Malang Diémé, Bakary Mané, Ibrahima Sabou , Zakaria Sonko et Babacar Tandiang s’en sont sortis avec une peine de privation de 15 jours ferme, rapporte Selon Igfm, qui souligne que le procès a duré pas moins de 3 heures de temps et sous haute surveillance, avec une très forte affluence.



Pour rappel, ces proches du chef rebelle Salif Sadio sont accusés d’avoir tenu une réunion publique non déclarée.



