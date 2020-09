Bignona - Admissible au 2ème tour, une candidate succombre à une crise cardiaque Marie Diédhiou candidate au baccalauréat a rendu l’âme ce lundi dans le département de Bignona plus précisément au village de Baïla.

Des sources proches de la famille de la victime ont confirmé l’information. La candidate est décédée d’une crise cardiaque après avoir été déclarée admissible pour le second tour.



Elle est originaire du village de Niankite, et résidait à Sindian où habite sa mère. Selon Gms, le maire de Sindian a même fait déplacer un de ses véhicules pour transporter le corps à Sindian. Joint au téléphone le maire de Sindian Yancouba Sagna confirme également l’information mais sans vouloir entrer dans les détails.



