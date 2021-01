Bignona: Disparition d’une collégienne de 13 ans à Kafoutine

Dans la soirée du lundi 18 janvier, Amy Antoinette Diatta, élève de agée de 13 ans a quitté son domicile. Depuis aucun signe de vie.



Depuis sa disparition le 18 janvier dernier, Amy Antoinette Diatta est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits de la commune de Kafoutine, particulièrement au quartier Kérouane où se situe le domicile familial de cette collégienne en classe de 6ème au CEM de Kafountine, dans l’arrondissement de Kataba 1.



Exclusif.net est entré en contact avec la famille pour se rendre compte sur l’angoisse qui a fini de gagner famille, parents, voisins, qui ne dorment plus les poings fermés. Selon Jeo Diatta, Amy Antoinette Diatta aurait quitté leur domicile entre 20h et 21 h, le lundi 18 janvier dernier. Depuis, plus de signe de vie. Une déposition a été faite au poste de gendarmerie de Kafountine.

