Bignona: Un collectif des "Patriotes" dénonce la gestion de leur parti... Comme nous l'avons depuis la semaine dernière rien ne va entre certains cadres de Pastef et le coordinateur départemental du parti d'Ousmane Sonko à Bignona. Exclusif.net vous propose l'intégralité du mémorandum du collectif des 19 communes du département de Bignona.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 03:27

Juin 2019 pour dénoncer une injustice vécue au sein du Parti PASTEF LES PATRIOTES depuis l’installation de la coordination départementale le 18 novembre 2018.



Depuis son installation, la coordination départementale de Bignona n’a convoqué aucune réunion d’assemblée générale comme le prévoit le règlement intérieur du parti.



Le bureau de la coordination a été réaménagé en mettant des au poste de chargé de la communication des gens qui ne sont ni responsable ni de cellule encore moins responsable de section. Tout cela sans le consentement de l’assemblée.



La coordination départementale convoque des réunions en ciblant les personnes qui doivent prendre part à ces rencontres. Il y a des coordinateurs tel que celui de la section de Coubalan qui n’a jamais été convoqué aux différentes rencontres du département.



La coordination départementale de Bignona a crée un siège parallèle au sein de la commune de Bignona alors qu’une maison entière octroyée par une patriote et équipée sert déjà à abriter les réunions du parti PASTEF LES PATRIOTES.



Pendant toute la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 février 2019, la coordination départementale a brillé par son absence sur le terrain laissant des communes orphelines se débrouiller toutes seules à organiser leurs meetings. Heureusement une équipe de la commune de Bignona était là pour accompagner certaines communes dans leurs activités.



Malgré les maigres moins mis à la disposition des communes, un travail extraordinaire a été abattu pour obtenir les résultats éclatants dans le département de Bignona lors de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



La coordination départementale n’a jusque là pas remis aux différentes communes le compte rendu de l’évaluation de l’élection présidentielle 2019.



La coordination départementale s’est non seulement mêlée dans l’installation des sections de « DJIGUENE PASTEF » mais a également empêché les femmes dans plusieurs communes de mettre en place leurs structures qui constituent un mouvement autonome dans le parti PASTEF LES PATRIOTES.



Le collectif des 19 communes du département de Bignona déplore le comportement de la commission de distribution des cartes de membre qui a suspendu le placement des cartes dans le département de Bignona pour la simple raison que le coordonateur était absent du département alors que la mission s’est bien déroulée à Ziguinchor à l’absence du coordonateur et de son adjoint.



La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est le fait que la commission qui avait renoncé à sa mission à Bignona, remette les cartes directement au coordonateur qui à son tour convoque une réunion du département à Dakar pour dire définir les modalités de placement des dites cartes.



Face à toutes ces remarques, des correspondances ont été adressées au COPIL et tout cela est resté sans suite.



Un communiqué de la coordination département annonce que le COPIL a prévu seulement le renouvellement de la section de Bignona et d’installer celle de Mangagoulack sur les 19 communes que compte le département parce que Bignona est considéré comme zone verte et modèle suite aux résultats obtenus.



Le collectif des 19 communes du département de Bignona affirme que les résultats obtenus lors de la présidentielle du 24 février 2019 ne sont nullement le fruit du travail de la coordination mais plutôt la synergie des forces à travers un militantisme dévoué à la cause d’un candidat au discours jamais égalé.



Du coup le collectif des 19 communes du département de Bignona déclare que le renouvellement des instances de base est imminent avant l’organisation du congrès prochain du parti PASTEF, conformément aux statuts et règlement du parti en ses articles 1 alinéa 1, article 2 alinéa 1 et 2, article 3, article 5 alinéa 1 et 2.



Le collectif des 19 communes du département de Bignona lance un appel solennel à l’instance supérieur du parti PASTEF LES PATRIOTES, a régler définitivement les problèmes dans le département par l’installation de toutes les sections communales sans exception comme le stipule l’article 2 du règlement intérieur du parti.



Le collectif des 19 communes du département de Bignona réaffirme son encrage et son appartenance au parti PASTEF LES PATRIOTES et compte se battre jusqu’à la dernière énergie pour assainir le parti de toutes les pratiques malsaines qui ne feront que compromettre les résultats déjà enregistrés dans la région de Ziguinchor.

