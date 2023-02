Bignona : Un véhicule de l’Armée se renverse et fait un mort et dix blessés Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

BIGNONA– Un véhicule de l'Armée s'est renversé, hier, vendredi vers les coups de 10 heures, à hauteur du village de Diango, environ 20 km de Bignona. L'accident a fait un mort. En effet, le caporal-chef Moustapha Diedhiou qui fait partie des éléments commandos a succombé à ses blessures. En fin de mission, ces soldats avaient quitté en cortège Ziguinchor tôt dans la matinée pour rallier leur base à Thiès. « Malheureusement, un des véhicules a fait un tonneau et terminé sa course sous les bois », a indiqué une source. L'accident s'est produit sur la route nationale n°4 Senoba-Mpack, en chantier depuis quelques mois. Une situation qui rend difficile, par endroits, la circulation des véhicules sur cet axe. Jonas Souloubany BASSENE (correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/bignona-un-vehicule-de-larmee-...

