Bignona : un camion heurte un véhicule de transport en commun, 2 morts et 4 blessés dont 3 graves La route continue de tuer. Alors que les autorités s’activent à mettre en place des mesures pour réduire le nombre de décès sur la route, un nouvel accident a fait deux victimes, hier, entre le village de Tendiem et celui Boutenghore, dans le département de Bignona. Un camion est entré en collision avec un véhicule de transport en commun immatriculé en Gambie, faisait 2 morts sur le coup et 4 blessés graves, dont 3 dans un état grave, selon Source A. les victimes ont été évacués à l’hôpital régional de Ziguinchor.

Jeudi 23 Mai 2019



