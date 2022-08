Bilal Cissé, ne soyez pas stupide et ingrat ! C'est avec consternation, peine et tristesse que j'ai lu votre lettre ouverte peignant avec des pinceaux de mensonge, le parcours honorable d'un camarade de parti dont l'ascension ne fait pas une once de doute dans le landerneau politique du Sénégal.

Dès le très bas âge, Abdoulaye Saydou Sow (puisque c'est de lui qu il s'agit) s'est intéressé aux mouvements associatifs et sportifs, et imitant le grand reporter Abdoulaye Diaw, des proches se rendirent compte de ses talents d'orateur et de leader.



C'est après l'obtention du brevet qu'il adhéra au Pds sous le tutorat de ses aînés, maître Oumar Diouf et Ousmane Kane (paix à son âme), pour ne citer que ceux là.



Se frayant un chemin tant dans le domaine sportif que politique, il resta toujours attaché aux valeurs et idéologies libérales tout en demeurant loyal envers ses camarades de parti...



Reconnaissant ses multiples sacrifices sans ne rien lui donner en retour, le président Wade a toujours été charmé par son engagement et à son désintéressement pour la convoitise de postes...



Contrairement à ce que vous avez dit dans votre fameuse lettre ouverte, Abdoulaye Saydou Sow, recevant les ordres de son grand père Aboubakry Kane jadis sage du parti socialiste, fut contraint de rejoindre les rangs du Ps pour seulement une durée de six(6) mois car étant convaincu de son encrage et appartenance à son originelle famille libérale et la suite est connue de tous....



Ainsi, je vous invite, très cher Bilal Cissé, à l'exercice des trois (3) passoirs de Soccrate pour battre en brèche vos dénégations.



Pour cela, je vous prie de bien répondre, en toute vérité et objectivité à ces quelques questions, :



1/ Est-ce qu'un fauteur de trouble illégitime peut gagner 44 bureaux de vote sur 44 ?



2/ Est-ce qu'un incapable peut, de son actif et sous sa bannière, faire faire bénéficier aux populations kaffrinoises :



_ Un hôpital régional de dernière génération



_ Eclairage de toute les artères de kaffrine



_ La dotation de 5 taxis pour la mobilité urbaine



_ La réhabilitation du stade régional



_ L'insertion de la moitié des jeunes dans le "xeyu ndaw yi"

_.........

Exercez vous a faire un micro trottoir à Kaffrine et vous vous rendrez compte que votre gibecière de mensonge en bandoulière est gravissime..



3/ Pouvez vous apporter des preuves qu il détient 1m2 à mermoz ?



4/ Connaissez vous les sources financières et le coût de la construction de sa maison à Kaffrine ?



5/ Quelles preuves détenez vous pour dire que son fils s'est volatilisé avec autant d'argent dans un véhicule ?

Hé ! l'ami ! Vous êtes vraiment fort en imagination...



6/ Qui fut le seul Dg du Coud à être plebisciter par les étudiants ?



7/ Depuis son implication directe dans les affaires, quel dessin feriez-vous du visage socio économique et culturel de Kaffrine ?..



Si vous parvenez à répondre à ces questions, on poursuivra...



Bilal, arrêtez donc d'être stupide et ingrat en essayant de porter atteinte à la notoriété et notabilité d'un citoyen qui se tue à la tâche pour améliorer vos conditions de vie et d existence.



Pour finir, je vous exhorte à une appropriation introspective des filtres de socrate, à l'effet de freiner vos ardeurs pour des invectives inutiles et inélégantes sur le dos d'un camarade dont les missions régaliennes restent son quotidien au détriment de débats de bas étages inscrits dans votre cahier de charge..

Cordialement...



Sohibou Nguer

Kaffrine



