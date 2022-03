Bilan de l’élection présidentielle de 2019 pour préparer les élections législatives du 31 juillet : L’U E en concertation avec le CNRA Hier, mardi 29 mars 2022, Babacar Diagne, le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA ,entouré de ses collaborateurs ,a reçu une délégation de l’Union Européenne venue faire le bilan de l élection présidentielle de 2019 et engager le travail à faire en direction des élections législatives du 31 juillet prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Selon les premières informations parvenues à Leral, toutes les procédures ont été passées au peigne fin et le respect des textes par le CNRA a été souligné en dépit de sa volonté de toujours privilégier le dialogue et la concertation sur les sanctions.



C’est en ce sens que d’autres rencontres sont prévues entre d’autres délégations de l’Union européenne te le CNRA avant le jour du vote.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook