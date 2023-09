Bilan des affrontements de khossanto : 02 morts , 37 arrestations et plusieurs blessés graves Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la commune de khossanto, M. Mamady CISSOKHO exige une autopsie des corps et demande que justice soit faite dans cette affaire. Il s'est adressé à la presse en qualité de porte parole de sa famille et en qualité de maire de la commune, après avoir déposé les deux corps sans vie à la morgue de l'hôpital régional Amath Dansokho. Il a ainsi appelé les manifestants au calme, la sérénité et à la retenue et que les responsabilités soient situées pour que justice soit rendue dans cette affaire, a-t-il soutenu



Le bilan fait état de 07 blessés graves qui doivent subir des interventions afin d'extraire les balles, d'autres sont hospitalisés au poste de santé de khossanto, 37 personnes ont été arrêtées et 02 morts, tel est le bilan actuel des violents affrontements causés par la modification et le changement de l'arrêté préfectoral relatif au recrutement local de la main d'oeuvre non qualifiée.



Le maire renseigne également que les bavures continuent encore à khossanto, à cet effet il interpelle les hautes autorités du pays. Il ajoute également qu'il est convoqué en réunion ce mardi matin à Saraya par le préfet, mais il a décidé de ne pas être présent à cette rencontre.

