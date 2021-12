Bilan des réalisations et des contraintes: Le Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Secteur public, se dévoile Pour son exercice 2020, le Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Secteur public (MFPRSP) a aussi dévoilé le bilan des réalisations et ses contraintes

Le MFPRST s’est engagé dans un processus de prise en compte de la dimension Genre dans ses mécanismes de fonctionnement, avec notamment :



- la prise d’un arrêté portant nomination de la Coordonnatrice de la Cellule Genre ;



- la désignation des points focaux de la Cellule Genre avec une définition des attributions et tâches attendues ;



- le renforcement de la dimension Genre dans les documents de planification stratégique et de budgétisation du département (LPSD, DPPD/PAP) ;



- la collecte de données dans le cadre de l’étude du profil genre du personnel du ministère ;



- l’établissement d’une feuille de route pour la Cellule Genre ;



- la tenue d’une session de partage du pré-rapport de l’étude du profil genre du ministère avec les points focaux ;



- le renforcement des capacités des agents du département sur les missions, les objectifs et les attributions pour l’intégration du Genre ;



- le partage en interne de l’étude du profil genre du ministère ;



- le partage des termes de référence et de la méthodologie de l’audit Genre du ministère ;



- le démarrage de la phase documentaire pour l’audit genre ;



- la validation de l’étude du profil genre du département ;



- la tenue de sessions de formation sur le leadership genre, le développement personnel et la communication en public, à l’intention des points focaux.



Contraintes et perspectives



Les contraintes à la prise en compte effective du genre dans le secteur, portent essentiellement sur :



- la faible représentation des femmes au niveau dans les postes de

responsabilités ;



- le déficit de prise en charge de la dimension Genre dans les mécanismes de gestion des ressources humaines ;



- la faiblesse des capacités institutionnelles en matière de prise en charge de la dimension Genre ;



- la faible disponibilité de statistiques désagrégées selon le sexe comme base de classification par hiérarchie et corps des agents de l’Etat.



En perspective, la stratégie à court et moyen termes déclinée par le département consiste à :



- réaliser des études relatives au Genre dans le secteur de la Fonction publique ;



- renforcer les capacités des agents sur l’intégration du Genre dans les principes, le fonctionnement et les mécanismes d’action du ministère ;



- soutenir le plaidoyer pour le renforcement des capacités de la Cellule Genre en vue de l’aider à accomplir sa mission et mettre en oeuvre le plan d’institutionnalisation du Genre dans le ministère ;



- contribuer à la préparation et à l’organisation de la revue annuelle de mise en oeuvre de la SNEEG ;



- poursuivre et finaliser l’audit Genre du ministère ;



- faciliter la mise en oeuvre d’une stratégie de communication genre au sein du ministère ;



- élaborer et mettre en oeuvre la politique genre du département.





