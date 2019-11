Bilan du Gamou 2019 à Kaolack: 116 interpellations et 13 accidents

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 17:38

La police a fait son bilan de son opération de sécurisation menée durant, pendant et après la célébration du Mawlid à Kaolack, où la communauté Niassène a commémoré la naissance du prophète Mouhamed. Au total, 116 interpellations pour divers délits dont 72 en garde-à-vue ,13 accidents de la circulation dont 9 victimes (6 hommes et 3 femmes), ont été enregistrés.



À signaler la mort d’un individu, âgé de 18 ans, qui a sauté du 2e étage. La victime, un élève coranique, souffrait de troubles mentaux. la radio Sud Fm qui donne l'information, renseigne que le jeune homme qui habitait les Parcelles Assainies de Dakar, était accompagné de ses parents venus célébrer le Mawlid à Kaolack.

