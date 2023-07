Bilan manifestation juin : Dakar Dem Dikk a perdu plus 2 milliards 200 en termes de bus et de pertes d’exploitation Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

Lors des manifestations du mois de juin qui avaient causé plusieurs morts et des saccages de biens privés et publics notamment des bus. Dakar Dem Dikk avait payé le plus lourd tribut lors de ces manifestations. Des bus de Dakar Dem Dikk avaient été visés, ce qui avait causé la suspension des activités de la société de transport. Et aujourd’hui, l’heure est au bilan.



À en croire Ousmane Sylla, DG de Dakar Dem Dikk, les pertes sont énormes en termes de bus et de perte d'exploitation. « Nous avons perdu 25 jours d’exploitation, considérant que chaque jour d’exploitation, c’est l’équivalent de 50 millions de FCfa. Nous avons perdu 1 milliard de Fcfa concernant des bus qui ont été saccagés ou brûles» » assure DG de Dakar Dem Dikk.

