Bill Gates dit qu’il ne possède aucune crypto-monnaie car elle n’ajoute rien à la société

Le fondateur de Microsoft et la quatrième personne la plus riche du monde, Bill Gates, affirme qu’il n’est pas un investisseur dans les crypto-monnaies, car cela « n’ajoute rien à la société ».



Jeudi, Gates a fait une session de question-réponse sur « Reddit Ask Me Anything » dans lequel un utilisateur a demandé son avis sur Bitcoin et les crypto-monnaies.



« Je n’en possède aucun », a écrit Gates.



« J’aime investir dans des choses qui ont un rendement précieux. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d’excellents produits. La valeur des cryptos est exactement ce qu’une autre personne décide que quelqu’un d’autre paiera pour cela, sans ajouter à la société comme d’autres investissements. » – Bill Gates



La déclaration de Gates intervient au milieu d’un crash de crypto-monnaies. Le prix de Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $ en mai et craint qu’il ne tombe encore plus bas.



Il a également critiqué l’impact environnemental du minage de crypto, qui représente une part importante de la consommation mondiale d’énergie.



L’analyse de l’Université de Cambridge a suggéré que le bitcoin utilisait plus d’énergie que l’Argentine.