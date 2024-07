Bill Gates sur la candidate Kamala Harris: "C'est formidable d’avoir quelqu’un de plus jeune" Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| Dans un entretien accordé à France 24, Bill Gates s'exprime sur la candidature à la présidentielle américaine de la vice-présidente Kamala Harris. Le cofondateur de Microsoft se félicite de la perspective d’avoir "quelqu’un de plus jeune, qui peut réfléchir à des sujets comme celui de l’Intelligence artificielle".

"Je ne dis pas aux autres pour qui il faut voter parce que je suis engagé dans ma fondation, qui travaille avec toutes les administrations", explique Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui vise notamment à réduire la pauvreté dans le monde et à améliorer l'accès à la santé, ainsi qu'à l'éducation.



Interrogé sur la candidature à la présidentielle américaine de la vice-présidente Kamala Harris, qui devrait être la nouvelle candidate démocrate, suite à l’abandon de la candidature du président Joe Biden à un second mandat, le philanthrope déclare toutefois : "Je pense qu'il est formidable d’avoir quelqu’un de plus jeune, qui peut réfléchir à des sujets comme celui de l’Intelligence artificielle et à la meilleure façon de l'utiliser". La probable candidate démocrate à la Maison Blanche, Kamala Harris, est âgée de 59 ans, quand son rival, l'ancien président, Donald Trump, vient de souffler 78 bougies.



Dans cet entretien, Bill Gates revient également sur la non réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU à cause de la pandémie de Covid-19.



