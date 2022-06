Bineta Sada Aw, APR/Podor tire sur Mahmoud Salleh et Oumar Sow : "Ils passent tout leur temps à semer le désordre dans les rangs de Benno" Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juin 2022 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Sidérée par le comportement de certains dignitaires du régime de Macky Sall, Bineta Sada, responsable de l'APR Podor a pris sa plume pour alerter son mentor Macky Sall.







"Face à la situation actuelle du pays où l'opposition immature cherche à tous prix à accéder au pouvoir dans la rue. Nous jeunes constatons avec amertume latitude lapidaire de nos soi-disant leaders qui passent tous leurs temps dans leurs salons et bureaux climatisés.

S'il s'agit des réunions restreintes avec vos militants, vous mettrez des billets de banque , alors qu'au moment où cette jeunesse dynamique s'engage à faire face aux détracteurs du Chef de l'État Macky Sall vous refusez d'y mettre les moyens nécessaires", déplore Bineta Sada Aw, dite la lionne du Nord.





"Chers Ministres, il est temps de faire face à cette opposition malhonnête qui risque de semer le chaos dans le pays par la manipulation, la désinformation et l'appel à l'insurrection .Vous responsable du parti vous devriez vous constituer en une brigade de vigilance contre toute attaque sur le président", a t-elle conseillé. Mais elle déplore les démarches du Ministre Mahmoud Salleh. Je condamne le comportement irresponsable du Ministre Mahmoud Salleh le père fondateur des lobbyistes au sein de la coalition et du conseiller spécial du Président Oumar Sow qui passent tout leur temps à semer le désordre dans les rangs de Benno entre la COJER dirigée par le premier bouclier du Président Moussa Sow et du coordonnateur du MEER Abdoulaye Diagne", précise Madame Aw dans son communiqué.







A en croire Bineta Sada Aw, le coordonnateur de la COJER, Moussa Sow est dans une logique d'unification en initiant des activités politiques partout au Sénégal tout en invitant son camarade Abdoulaye Diagne qui n'est jamais été initiateur d'une activité politique. "Hier, lors d'une assemblée générale des jeunes de la mouvance présidentielle nous avons constaté le forcing du conseiller Oumar Sow et de Matar Diop investi sur la liste nationale vouloir à tout prix imposer Abdoulaye Diagne au profit de Moussa Sow patron de la jeunesse Benno Bokk Yakkar. L'objectif de la COJER/Nationale est de donner une majorité écrasante à son excellence le Président de la République pour continuer ses projets phares pour le Sénégal." La jeune damea lancé un appel solennel au président Macky Sall : "Il faut siffler la fin de la récréation et de recrader ses ministres que je viens de citer."







