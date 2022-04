Biodiversité marine : les pêcheurs artisans et la communauté locale de Popenguine ciblés Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 22:19 | | 0 commentaire(s)| Le Projet d'appui aux pêcheurs artisans et aux femmes pour une gestion de la biodiversité marine autour de la réserve naturelle de Popoguine, a été lancé ce mercredi 20 Avril 2022, par le Dg de la Solde, Charles Emile Ciss, en collaboration avec RAMPAO ( réseau des aires marines protégées en Afrique de l'ouest). Ce projet aura comme objectif d'améliorer les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs artisans vivant autour de la réserve naturelle de Popenguine, notamment dans la commune de Popenguine Ndayane. La durée du projet est de 18 mois et les cibles seront les pêcheurs artisans et la communauté locale.



