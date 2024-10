Birahime Seck déçu par les arguments du Pm sur l’Aser: «Le scandale est consommé depuis que le Dg a accepté de ‘’renégocier’’»

Birahime Seck est outré par la sortie du Premier ministre sur l’Aser. Lors du giga meeting de Pastef, Ousmane Sonko a nié tout scandale à l’Aser et à l’Onas. Selon lui, Jean Michel Sène a constaté que le marché était entaché de « commissions et de surfacturations » et il a décidé de renégocier le contrat.



Mais le coordonnateur du Forum civil est surpris par cette thèse. « M. O. Sonko, pas vous ! Le scandale dit de l’Aser est consommé depuis que le Dg a accepté de ‘’renégocier’’ sur des irrégularités de surfacturations constatées. Des infractions, on les sanctionne mais, on ne cherche pas à les effacer ou corriger par une quelconque ‘’renégociation’’ », a-t-il rectifié.















Bes Bi