Birame Soulèye Diop à l'inauguration de la sous-station électrique de 30 kV de Saint-Louis : « On ne vendra pas de rêve, on dira simplement la vérité »

Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a inauguré, aujourd'hui, la sous-station électrique de 30 kV de Pikine de Saint-Louis. Ce projet, cofinancé par le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne, constitue une étape clé dans l'amélioration des infrastructures électriques, particulièrement dans les départements de Saint-Louis et de Dagana. Cette nouvelle installation marque un jalon important dans la transformation énergétique de la région.

Dans son discours, le ministre a salué la réalisation de cette infrastructure, qu'il a qualifiée de « capitale pour la ville historique de Saint-Louis ». Ce projet, qui bénéficie d’un financement de 26 milliards de francs CFA, dont 5,8 milliards financés par la commune de Saint-Louis, vise non seulement à améliorer l'accès à l'énergie dans les zones urbaines, mais également à soutenir l'économie locale, notamment les petites entreprises, et à progresser vers l’objectif d’un accès universel à l’énergie. Actuellement, le taux de couverture urbaine est de 98 %, tandis que le taux en milieu rural se situe entre 65 et 68 %. L’ambition affichée par le gouvernement est d’atteindre 100 % d’accès à l’énergie sur l’ensemble du territoire.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'une approche réaliste et pragmatique. « On ne vendra pas de rêve, on dira simplement la vérité », a-t-il déclaré, soulignant que les défis économiques du pays, mis en lumière par un audit du ministère des Finances, rendent l'objectif de l'accès universel à l'énergie en 2025 difficilement atteignable. Cependant, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre cet objectif avec rigueur et dans des délais raisonnables, estimant qu'une période de quatre à cinq ans serait plus réaliste pour combler les 18 % restants.

« La sous station inaugurée est un maillon essentiel dans cette stratégie. Elle permet de remplacer les anciens câbles aériens de moyenne tension par 40 km de nouveaux câbles et de passer d'une tension de 6,6 kV à 30 kV, contribuant ainsi à moderniser et sécuriser le réseau électrique. Cette modernisation, couplée à une numérisation complète du système, garantira une détection rapide des anomalies et une meilleure fiabilité du service », a assuré le ministre.

Il a également mis en avant les bénéfices pour la population locale, notamment les pêcheurs de Saint-Louis, une ville côtière dépendant en grande partie de la pêche. La stabilité accrue du réseau électrique facilitera, entre autres, la production de glace indispensable à la conservation du poisson, un atout vital pour l'économie locale.

Birame Souleye Diop a aussi exprimé sa gratitude envers les partenaires ayant contribué au succès de ce projet, notamment la coopération allemande à travers la KFW, l’entreprise RMT en charge des travaux, et le bureau de contrôle Ginger. Il a également rappelé que cette réalisation s'inscrit dans la stratégie nationale d'accès universel à l'énergie, un projet global auquel tous les Sénégalais sont appelés à contribuer.