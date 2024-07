Birame Soulèye Diop sur la commission de relecture à la Présidence : "Des gens ont pris des décisions tout en sachant que c'était contre l'État du Sénégal..." Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2024 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

À l'issue de sa tournée dans les mines à Ngoundiane et à Darou Khoudoss, le ministre Birame Soulèye Diop, a annoncé des décisions phares. "Il arrive que nous constations dans les entreprises, dans la superstructure, je parle des agents de conception, qu'on retrouve très peu ou presque pas de compétences sénégalaises alors que les ressources qu'on exploite...sont la propriété du peuple... Tous les moyens doivent être déroulés pour permettre au peuple d'avoir accès aux ressources, d'en tirer un meilleur profit, mais de sentir également les répercussions en terme de compétences... Nos administrations continueront à travailler avec les entreprises que nous avons visitées pour demander la conformité à la loi parce qu'en général nous constatons que les entreprises font beaucoup d'efforts, mais la conformité absolue à la loi n'existe pas encore...", a-t-il martelé. Avant d'enfoncer le clou. " Nous sommes dans une gouvernance de transparence et le Sénégal sera transformé en un mur de verre où on verra du dehors tout ce qui se passe à l'intérieur... Il faut relire tout parce que tout n'a pas été fait dans l'intérêt strict du Sénégal... Parfois, des gens ont pris des décisions tout en sachant que c'était contre l'État du Sénégal... Cette relecture permet à l'État du Sénégal de se retrouver au cœur des choses, de redistribuer en toute transparence, en toute objectivité..."

Source : https://www.dakaractu.com/Birame-Souleye-Diop-sur-...

