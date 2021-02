Birame Soulèye Diop, vous faites vraiment pitié !

Après avoir disparu durant les 72 heures qui ont suivi l’interpellation de votre épouse par la police et son placement en garde-à-vue, vous réapparaissez subitement pour tenter de démentir les informations largement diffusées par la presse selon lesquelles, vous vous seriez enfui. Vous venez prétendre que vous étiez enfermé chez vous, aviez fait le choix de ne lire aucune presse et aviez éteint vos téléphones pour vous reposer, vous concentrer et surtout vider quelques urgences.



Ainsi donc, alors que votre épouse subissait la dure réalité de la garde-à-vue avec les nuits fort éprouvantes dans les cellules du commissariat de police, vous avez fait le choix de couper tout lien avec le monde extérieur, de vous allonger dans votre lit et de vous reposer tranquillement trois jours durant, plutôt que d’aller la soutenir ? Avez-vous seulement mesuré la portée de vos déclarations ? Par votre désinvolture dans le mensonge et votre manque de respect pour la Femme, vous démontrez que vous êtes digne d’être le lieutenant de Tonton « Say say », le mythomane pervers, aucune inconvenance ne vous paraît excessive vis-à-vis d’une femme et aucun mensonge n’étant assez gros à vos yeux, l’un comme l’autre, pour apparaître invraisemblable à l’opinion.



Pour votre part, on comprend que vous soyez fort gêné de n’avoir pu dominer votre peur et de vous être enfui en laissant votre épouse, une dame exemplaire selon tous les témoignages, payer pour un crime, dont elle semble très éloignée. On comprend que ressentiez le besoin de vous racheter devant ces jeunes que vous et d’autres comme vous, avez endoctrinés et engagés dans la voix de la perdition, qui ont été arrêtés dans le cadre d’une insurrection ratée et qui sont actuellement en détention en attendant que la justice statue sur leur sort. Mais par respect pour votre femme et pour toutes les femmes, vous auriez dû vous abstenir de fournir une explication qui ne fait que vous enfoncer davantage, vous déshonorer un peu plus et vous démasquer radicalement.



Vous vous reposez tranquillement, en paix avec votre conscience, pendant que votre épouse est entre les mains de la justice pour s’expliquer et éventuellement rendre compte d’un crime auquel, elle n’aurait certainement été mêlée ni de près ni de loin, si elle n’était pas votre épouse ? Oui, vous méritez bien d’être l’homme de main d’un gourou bonimenteur et mystificateur qui, sous l’emprise de pulsions irrésistibles comme il l’a lui-même avoué, a abandonné nuitamment ses deux épouses pour aller trouver la jeune fille qui pouvait l’apaiser, une proie facile de 20 ans avec qui la vie n’a pas été clémente et dont votre mentor n’a pas hésité à abuser de la fragilité et de la vulnérabilité.



Pour ceux qui en doutaient encore, la sortie publique des kinésithérapeutes professionnels vient clarifier définitivement les choses. Ils se veulent sans ambigüité lorsqu’ils déclarent qu’il n’existe pas de séance de massage à 200 mille francs au Sénégal tel que le prétendait votre mentor, les tarifs étant au maximum de 15 mille francs. A la lumière de leurs explications, il apparaît clairement que si votre leader a choisi de se rendre dans un salon tenu par des non professionnelles pour payer 20 mille francs selon ses dires et 50 mille francs selon les témoignages des actrices du salon, ce n’est pas pour un problème de coût. Ce n’est pas non plus pour un problème de qualité de service. Mais, peut-être était-ce bien pour des raisons de nature de service.



C’est vraiment moche, ce qui se passe dans votre univers.



PS : Un docteur en communication spécialiste du coaching en communication politique du nom de C. Tidiane Sow vient de publier un article pour se prononcer sur l’affaire de votre leader. Voulant démontrer que celui-ci, n’est pas le seul « grand homme » à avoir ses « faiblesses » et ses « dissonances » comme il dit, il évoque les cas de Staline, Hitler et son sous-fifre Himmler. Si ces trois sinistres sires peuvent servir de référence pour justifier les frasques de votre leader, cela donne une idée de la nature réelle de votre mouvement.



Djibril Ndong

Ndangane - Kaolack