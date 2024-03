Birame Souleye délivre le message de Diomaye: « Il nous engage à rester unis face à notre seul adversaire… » Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2024 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Le compte à rebours pour la campagne présidentielle est déjà lancé pour les 19 candidats en lice. Dans les liens de la détention, Bassirou Diomaye Faye est bien « présent » sur la scène politique avec la présentation de son « Projet d’un Sénégal souverain, juste et prospère ». La cérémonie de lancement du programme a eu lieu ce samedi avec la présence de tous les alliés parmi lesquels, Mamadou Guirassy, Aminata Touré, Me Moussa Diop, Dr Abdourahmane Diouf entre autres.



Le directeur de campagne adjoint, Birame Souleye Diop est venu délivrer le message du candidat: « Il nous engage à rester unis. Nous pouvons le faire. Notre objectif, c’est non seulement de se débarrasser de Amadou Bâ qui représente une infime partie de notre objectif, mais c’est de mettre KO cette machine de Benno et de son leader Macky Sall » affirme le député Birame Souleye Diop insistant sur le mot « changement » qui est le centre du programme du candidat, scindé en 66 pages.



La campagne est lancée ! La coalition Diomaye Président s’engage pour 12 jours et entend se déployer dans les zones les plus reculées du Sénégal.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Birame-Souleye-delivre-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager