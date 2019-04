Birima Mangara : «Je vais là où le devoir m’appelle»

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Joint au téléphone, après avoir été éjecté du gouvernement, le ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara a fait savoir qu’il demeure un fonctionnaire et qu’il n’est pas attaché à un poste.



«Je suis un fonctionnaire au service du pays et je vais là où le devoir m’appelle. Je ne suis pas attaché à perpétuellement demeurer à un poste», a-t-il lâché au bout du fil. L’ancien ministre du Budget a ensuite exprimé sa gratitude au chef de l’Etat qui lui a accordé sa confiance pendant tout ce temps. Il faut dire que Birima Mangara a été Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République, avant d’être bombardé ministre délégué chargé du Budget.



Même s’il n’a pas le droit de faire de la politique en tant qu’Inspecteur général d’Etat (IGE), Monsieur Mangara a financièrement contribué à la réélection du Président Macky Sall, en soutenant beaucoup de responsables à l’intérieur du pays, mais aussi à travers le mouvement de soutien de son épouse, Magui Chanelle, «And ak wa Mangara fallat Macky» qui s’est déployer partout.















L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos