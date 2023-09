Birima Ngoné Latyr FALL, "Borom Mbaboor Mi": Le 26e Damel du Royaume du Cayor (1855-1859) Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 19:29 | | 0 commentaire(s)| Récemment, Youssou NDOUR, notre artiste national, a présenté une comédie musicale intitulée "Birima", cherchant à raconter l'histoire du roi épicurien, Birima Ngoné Latyr Fall, qui a régné de 1855 à 1859 à la tête du royaume du Cayor. Au-delà de l'aspect artistique, nous allons tenter de retracer l'histoire de ce célèbre Damel, surnommé "Borom Mbaboor Mi" (le porteur d'allégresse) par ses griots et ses sujets.



Damel Birima Ngoné Latyr Fall était le fils du Damel Macodou Coumba Yandé Fall Guélewar Ba et de la Linguère Ngoné Latyr Absa Mbounoune Guédj Ba. Il était du clan patrilinéaire Seugteuf Fall Thiéndélla et du clan matrilinéaire Guédj. Son grand-maternel paternel était Damel Meissa Téinda Dior, le père de sa mère, la Linguère Ngoné Latyr FALL. Son grand-paternel homonyme était Birima Fatma Thioub Fall, le père de son père, Damel Macodou Coumba Yandé Fall. Birima Ngoné Latyr Fall était de sang royal de pure souche, fils de Damel et petit-fils de deux Damels.



Birima Ngoné Latyr Fall a régné de 1855 à 1859 à une époque où le gouverneur de la colonie du Sénégal était Louis Faidherbe.



À la mort du Damel-Teigne Birima Fatma Thioubou en 1832, son neveu Meissa Teinda Dior Fall lui succéda à la tête du royaume du Cayor en tant que Damel, et son fils Macodou Coumba Yandé Fall devint Teigne du Baol. Le nouveau Damel donna la main de sa fille Ngoné Latyr au Teigne Macodou, et de cette union naquit Birima Ngoné Latyr.



Cependant, le Damel Meissa Teinda Dior cherchait à obtenir la couronne du Baol. Il incita les notables du Baol à destituer le Teigne Macodou Coumba, qui se réfugia au Saloum auprès de sa famille maternelle, la Linguère Guélewar Codou Coumba Yandé Mbarou (fille du Bour sine Boukaar Thilass DIOUF), laissant le jeune Birima et sa mère au Cayor.



Le nouveau Damel Teigne Meissa Teinda Dior prit en charge l'éducation de son petit-fils, le Prince Birama Ngoné Latyr, et le nomma à de hautes fonctions royales, telles que Bédiénne, Diambor, Boumy Ngourane, Diogomaye, etc.



Ayant perdu la plupart de ses fils, y compris les princes, lors de la rébellion du prince Maali Coumba Khoudia Bissira Fall à la bataille de Pout-Diobass, le Damel-Teigne désespéré fit de son petit-fils Birima son prince héritier et plaça tous ses espoirs en lui.



Auparavant, Birima avait introduit la candidature du Prince Khagane Amary Mbérry Tall Fall au poste de Ndiawrigne Mboul (chef des grands électeurs) auprès de son grand-père. Cependant, son grand-père avait rejeté cette demande, car même son prédécesseur, le Damel Birima Fatma Thioubou, avait refusé de nommer Amary Mberry Tall en raison de sa déloyauté.



Dépité, le prince Birima promit publiquement que le jour où il serait intronisé Damel, il nommerait Amary Mberry Tall Fall au poste de Ndiawrigne Mboul, de même lignée que lui, contrairement à son grand-père qui était de la lignée de guénio Fall Thiéyacine.



À la veille de son intronisation, le Prince Birima Ngoné Latyr confirma sa promesse de nommer Amary Mberry Tall Fall au poste de Ndiawrigne Mboul. Cela provoqua l'opposition des grands électeurs du Cayor, qui lui conseillèrent de ne pas le nommer en raison de ses antécédents instables et de ses ambitions démesurées. Selon les coutumes du royaume du Cayor, le nouveau Damel devait cohabiter avec le Diawrigne Mboul de l'ancien régime et nommer un nouveau à la fin de la saison des pluies.



Face à l'obstination de Birima, les notables finirent par accepter la nomination d'Amary Mberry Tall Fall, qui convoitait ce poste depuis un demi-siècle en vain.



Cet acte avait une portée historique en montrant l'importance de respecter sa parole donnée, et les griots du Cayor en firent un hymne : "Birima ba ca benne batat ba".



Cependant, après sa nomination, Amary Mberry Tall Fall confirma toutes les réserves émises à son sujet. Il établit des relations avec les Français de la Colonie du Sénégal. Le Gouverneur Faidherbe lui fournissait des armes, des chevaux, de l'alcool et des produits manufacturés venant de France.



Informé de ces relations avec les colons de Saint-Louis, le Damel convoqua Amary Mberry pour des explications sur ses relations avec les Français. Amary Mberry confirma ces relations et indiqua que ses fonctions de Diawrigne Mboul dans le Cayor lui permettaient d'avoir une politique autonome vis-à-vis du comptoir de Saint-Louis.



Le Damel le convoqua à nouveau pour jouer une partie de Wouré. Au cours de cette partie, le Damel déplaça un pion en clamant haut et fort : "Tothie Ndiouky, Tothie Belly" (détruire Belly et Ndiouky). Amary Mberry Tall répondit en déplaçant un autre pion, indiquant : "Ras dom somou" (tout Damel qui ramasse des pommes du Cayor perd son pouvoir).



Après cet échange houleux, le Damel envoya Fara Kaba Demba War Sall pour raser et incendier les fiefs des Khaganes, les villages de Ndiouky et Belly.



Menacé par les forces du Damel, le Diawrigne Mboul rassembla sa famille des Khagane et tous ses partisans pour se rendre au Baol et proposer le trône du Cayor au Teigne Thiéyacine Ngoné Degueune Dior Mbatio Fall, qui accepta cette proposition.



Les hostilités s'ouvrirent entre les deux royaumes du Cayor et du Baol. À l'issue de violents combats, le Diawrigne Mboul Amary Mberry Tall Fall fut tué dans la capitale à Mboul.



Renforcé par cette victoire, le Damel Birima Ngoné Latir leva une armée, dont il confia le commandement à son père, Macodou Koumba, qui attaqua le Teigne Thié Yasin Ngoné Déguèn près de sa capitale à Lambaye.



Au cours de cette bataille, chacun des protagonistes perdit un général qui était également son frère cadet. Le Teigne perdit son frère Thié Coumba Ngoné Déguene Dior Mbathio, tout comme le frère de l'assaillant, Thié Ndella Kodou Koumba.



Battu, le Teigne Thié Yasin Ngoné Déguèn se retira et regroupa ses forces, lançant une contre-offensive à Pourri, qui fut un échec, avec la mort ou la capture de presque tous les chefs de l'armée du Teigne. Il s'exila alors dans le royaume voisin du Sine.



Vainqueur, le Damel Birima installa en 1856 son père, Macodou Coumba Yandé Fall, à la tête du trône vacant du Baol, lequel devint une deuxième fois Teigne. Les griots chantèrent un nouveau bak : "Birima mo fétal Baol bamou mokk mou sarakh ko bayam".



Tout au long de son règne, le jeune Damel Birima s'entoura de jeunes princes et princesses, transformant sa cour en un lieu de fête et de plaisir. Les courtisans de la cour de Mboul n'avaient d'autres occupations que de boire, manger, s'amuser, danser et se promener dans la capitale de Mboul.



Des dizaines de bœufs étaient sacrifiés pour accompagner les plats de couscous, et l'alcool coulait à flots, avec des jarres remplies de poukh, l'alcool de mil, ainsi que des caisses de vin et de liqueurs en provenance de France.



Les griots chantaient les louanges des princes et princesses au son des xalam. Les princes s'affrontaient lors de courses de chevaux, de jeux de koupé et de concours de tirs. C'était le khawaré, une fête qui durait toute une nuit jusqu'au lever du soleil. D'où l'adage : "Birima borom mbabor ma, bou lekoul ma ngay naan".



Cependant, les marabouts puritains de la province du Ndiambour furent indignés par tant de débauche à la cour royale et se révoltèrent en décembre 1859, avec le soutien de la colonie de Saint-Louis.



L'armée musulmane des insurgés envahit la province du Guet et battit les troupes du Barguéth Sakhéwar Sokhna Mbaye DIOP. Le Damel était alité, et beaucoup soupçonnaient le Gouverneur Faidherbe d'avoir secrètement empoisonné l'alcool qu'il lui avait envoyé.



Son père, le Teigne du Baol, réunit une fois de plus toutes les armées thiedo du Cayor et du Baol et organisa une violente contre-offensive contre l'armée des marabouts du Ndiambour.



Lors d'une sanglante bataille au cœur de la capitale, les troupes royales battirent les coalisés musulmans, tuèrent leur chef Ali Tioubé Lo et incendièrent leur fief, le village de Louga.



Le Damel Teigne Birama Ngone Latyr mourut en 1859 de ses excès, et sa succession fut ouverte entre son père, le Teigne Macodou Coumba Yandé Mbarou, et son frère utérin Lat Dior Ngoné Latyr DIOP.



Diawdine Amadou Bakhaw DIAW



Accueil Envoyer à un ami Partager