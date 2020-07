Bisbilles avec la mairie : les marchands ambulants de Keur Massar bloquent la route et saccagent l'institution municipale Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 23:47 | | 0 commentaire(s)|

Les marchands ambulants de Keur Massar ont déversé leurs colères dans les rues cette après-midi. En effet, la marie et les autorités avaient interdit les marchands ambulants d'étaler leurs marchandises dans les rues afin d'éviter les rassemblements en cette période de Covid-19.

Une décision qui a poussé ces vendeurs à exprimer leur ras-le-bol en bloquant la route qui mène vers Malika. Des barricades ont été érigées et des pneus brulés aussi devant la mairie. Une partie de l'institution municipale aurait été meme touchée semble t'il

