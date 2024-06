Biscuterie: les boppois réclament la restitution de leur centre et autres sites rattachés à la commune de Grand-Dakar (Reportage) Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2024 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Bopp sont sorties dans la rue, cet après-midi du 22 juin, pour réclamer la restitution du centre Bopp, l’école Imam Abdou Ndiaye 1, 2 et 3 et le site artisanal tous situés dans le quartier et rattachés à la commune de Grand-Dakar. En effet, lesdites institutions ont été détachées de la commune de Biscuterie dans le découpage administratif de 1996. Réunis dans le collectif « Bopp Debout », les habitants de Bopp se sont mobilisés pour protester contre cette décision qui a transcendé les trois derniers régimes. Pour le collectif, des correspondances ont été adressées à l’Etat depuis 1998 pour demander une correction du découpage jugé injuste mais depuis aucune réponse n’a été donnée par les autorités. Les populations de la localité nourrissent beaucoup d’espoir sur le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye pour corriger ce qu’ils qualifient d'injustice contre la commune de Biscuterie.

