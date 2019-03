Bissau: 800 kg de cocaïne saisis dans un camion sénégalais !

IGFM. La police bissau-guinéenne a saisi près de 800 kg de cocaïne dissimulés dans un camion immatriculé au Sénégal. C’est Libération qui donne l’info. Ce serait la plus grande prise de drogue dans le pays depuis au moins 12 ans. Quatre suspects – deux Nigérians, un Sénégalais et un Bissau-guinéen – ont été arrêtés à la suite de cette saisie effectuée ce week-end.



La drogue saisie était dissimulée dans un camion frigorifique, ont ajouté les sources, dont la directrice de la police judiciaire, Filoména Lopes. «Nous savons que le camion est entré vide sur notre territoire pour charger du poisson. Il est donc clair que la drogue se trouvait ici en Guinée-Bissau», a déclaré Mme lopes à la presse, sans révéler la destination finale de la cargaison.











