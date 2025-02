Bissau: rencontre entre une mission de la Cedeao et plusieurs partis politiques Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2025 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Une mission de haut niveau de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), arrivée dimanche en Guinée-Bissau, a reçu mardi les leaders de plusieurs partis pour tenter de renouer le dialogue politique dans le pays alors que le président a récemment annoncé des élections pour fin novembre.

La rencontre, qui a duré plus de deux heures, a eu lieu entre le leader du parti du travail de Guinée-Bissau El Hadji Botche Cande, le leader du parti de la rénovation sociale Félix Nandungue et la délégation de la CEDEAO, a constaté un correspondant de l'AFP. "La CEDEAO est venue écouter. Nous leur avons expliqué la situation politique que traverse le pays et les efforts en cours en vue de trouver une solution consensuelle", a déclaré à la presse Félix Nandungue.



La CEDEAO "n'est pas intéressée de voir la Guinée-Bissau toujours dans des crises; elle est venue nous appuyer afin que nous nous entendions sur l'essentiel", a poursuivi M. Nandungue. "Le président (Umaro Sissoco) Embalo a fixé la date des élections générales au 30 novembre, nous allons nous préparer pour cela", a-t-il affirmé.



Le président de Guinée-Bissau a déclaré dimanche dernier que les élections présidentielle et législatives se tiendraient le 30 novembre, alors que la date de la fin de son mandat fait l'objet de contestations de la part de l'opposition. Selon l'opposition, son mandat se termine jeudi. M. Embalo a prêté serment pour un mandat de cinq ans le 27 février 2020. La communauté internationale a fini par approuver son élection, mais le résultat avait été contesté par le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira.



Dans un communiqué diffusé mardi, M. Pereira a exigé que les partenaires de Bissau cessent après cette date de considérer le président Embalo comme représentant légitime de l'État bissau-guinéen. La mission de la CEDEAO doit rester à Bissau jusqu'à vendredi, pour tenter de trouver un consensus. Le président Embalo a de son côté quitté le pays pour une visite en Russie.

