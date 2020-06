Black lives matter : Un couple célèbre son mariage au milieu des manifestations pour George Floyd

Acclamés par les protestants, Kerry Anne et Michael Gordon ont souhaité immortaliser ce moment rare avec des clichés qui font le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Un moment chargé d'émotion pour les deux jeunes mariés, qui s'unissaient un peu plus tôt au Logan Hotel, à seulement quelques mètres des manifestations.



S'ils savaient que des rassemblements auraient lieu ce jour-là, le couple avait choisi de conserver leur date de mariage pour une cérémonie très intime, alors que la grande fête qu'ils avaient initialement prévu avait dû être annulée en raison du coronavirus.



Toujours en robe de mariée et costume trois pièces, le couple a donc échangé son fameux baiser au milieu de la foule en délire. «C'était un moment très fort pour nous », a confié à ABC News Kerry Anne Gordon, qui est d'origine jamaïcaine.



Un sentiment partagé par son mari Michael, dont la famille est originaire des Caraïbes. «Nous sommes tous témoins de ces injustices et nous voulons voir un vrai changement. Tout cela a vraiment rendu cette journée mémorable», a-t-il déclaré.

Cnews