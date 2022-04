Blessure de Abdou Diallo - Nouvelle annonce importante du PSG : « Suite à une lésion aux.. »

« Suite à une lésion aux adducteurs, Abdou Diallo poursuit son travail de réathlétisation », informe le PSG dans un communiqué, annonçant « son retour à l’entrainement dans dix jours ». La réathlétisation est une étape qui consiste à reprendre son activité sportive en réadaptant son corps à l’exercice physique et à ses exigences. En parallèle, un travail important sur la prévention des blessures et/ou de ses récidives est planifié. La réathlétisation, contrairement à la rééducation, est plus sportive que médicale. Elle est spécifique selon le sport pratiqué par le patient. C’est une étape indispensable, après la rééducation et avant la reprise de la compétition sportive.



Battus à l’aller, 0-1, Sadio Mané et sa bande ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, à domicile, dans leur nouvel antre du stade Me Abdoulaye Wade, pour renverser la tendance, le 29 mars. Muet à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets, permettant à son équipe de recoller au score. Avant de gagner aux tirs au but (0-0, 3-1 TAB) et décrocher son visa pour Qatar 2022 aux tirs au but, devant la bande à Mohamed Salah. Les Pharaons que les hommes d’Aliou Cissé avaient vaincus, en finale de la CAN, (0-0 4-2 TAB), le 6 février dernier, au Cameroun, pour remporter le premier sacre de l’histoire du football sénégalais.



Out, Abdou Diallo était resté à Dakar pour haranguer ses coéquipiers.