Blocage des reformes de l’ISRA : Le Dg accusé de violer la directive présidentielle Si la transformation de l’Institut sénégalais de recherches agricoles semble léthargique, c’est la faute de son directeur général qui refuse d'exécuter une directive présidentielle. du moins, c’est ce qu’a laissé entendre le Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (Saraa) qui accuse Momar Talla Seck de bloquer les documents devant mener à la réforme de ladite structure

Le temps du répit est révolu. Désormais, le Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire a sonné la révolution. Et pour cause, plusieurs mois après la commande d’un plan d’urgence de transformation de la recherche agricole par le Chef de l’Etat, tous les voyants semblent être aux arrêts.



Un ralentissement qui, à en croire le Saraa, émane de la Direction générale de l’Isra. Car, font valoir les syndicalistes, les séries de rencontres et de réflexions menées entre les chercheurs de l’Isra, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et d’autres partenaires ont permis de produire ledit plan d’urgence dans les délais requis. Sauf qu’au bout de ces réflexions, regrettent Dr Mame Farma Cissé et Cie qui ont fait face à la presse hier dans les locaux de l’Isra, ils n’ont reçu jusqu’à présent aucun document portant sur la transformation de l’Institut sénégalais de recherches agricoles.



«Nous n’avons reçu aucun retour de la Direction générale. Ce n’est pas correct d’inviter des gens à une réflexion, de travailler avec eux et au finish de ne pas partager avec eux les documents sur lesquels vous travailliez », vocifère le Saraa à la suite de sa rencontre avec sa base pour lui faire part de la situation.



Et pire, poursuivent les syndicalistes, le statut des chercheurs fait l’objet d’un blocus dans le sens où « ce document est prêt à l’envoi mais que le Directeur et son staff souhaitent le garder au niveau du règlement d’établissement pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. Ce blocus émane du Directeur général, son Secrétaire général et son staff qui détiennent par devers eux ces documents. L’un des documents portant sur la transformation de la recherche agricole, semble-t-il, a été transmis au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (Maer). Mais, le Saraa n’a aucune version de ces documents sur lesquels il a travaillé. Nous sommes dans un système de dilatoire qui ne dit pas son nom ».



Ainsi, déplorant un manque de transparence, de communication de la part de la Direction générale de l’Isra, Dr Mame Farma Cissé et ses camarades se sont déjà mis sur le pied de guerre. De ce fait, à la suite de leur point de presse, le Saraa va dérouler un plan d’actions. Mais avant d’en arriver là, il espère un retour après ce point de presse.



« Nous avons envoyé une demande d’audience au Maer pour nous en ouvrir à lui. Nous n’avons pas encore reçu de réponse. Nous espérons que nous n’en arriverons pas à une situation qui nous oblige à entrer en grève. Et ce serait inédit que les chercheurs à l’Isra arrivent à aller en grève. Parce que la recherche est stratégique. Mais pour le moment, rien n’est exclu. Nous allons continuer les négociations », ont indiqué les syndicalistes qui déplorent la démarche de l’administration de l’Isra qui anéantit tous les efforts des chercheurs.

