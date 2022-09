Blocage des salaires des membres de son cabinet: Barthélémy Dias saisit la justice et commet un pool d’avocats

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 11:21

Suite au blocage des salaires des membres de son cabinet, le maire de la ville de Dakar a décidé d’ester en justice.



D’après ‘’Les Echos’’, Barthélémy Dias a commis un pool d’avocats pour s’occuper du dossier qui concerne, si on en croit nos confrères, le préfet de Dakar et toutes les personnes impliquées dans cette affaire.



Avant le recrutement de Guy-Marius Sagna et du «Capitaine Touré», ajoute le journal, les membres du cabinet du maire recevaient leurs salaires sans problème. Mais les robinets ont été coupés pour tout le monde depuis que ces derniers ont intégré l’équipe des proches collaborateurs de Barthélémy Dias.



Ousmane Wade